Ймовірно, окупанти використовуватимуть баржі як причали. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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За його словами, гребля Каховської ГЕС знову потрапила під удар. Загарбників попереджали, що усі транспортні артерії перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

росіяни вперто намагаються відремонтувати мости

окупанти відчайдушно намагаються "усе налагодити та запустити" та пересувати техніку. "Це нагадує впертість, але їм нічого не вдається", – сказав Хлань.

На думку військового, росіяни можуть спробувати побудувати якісь переправи через Дніпро. Однак це неможливо через потужну течію.

Будемо дивитися на плани окупантів. Але сьогодні в окупованому Херсоні вони шукають будь-які плавзасоби та ретельно їх приховують. Це свідчить про те, що вони шукають термінові шляхи відходу, аби тікати, коли ЗСУ впритул підійдуть до Херсона,

– наголосив він.

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