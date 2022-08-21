Ймовірно, окупанти використовуватимуть баржі як причали. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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За його словами, гребля Каховської ГЕС знову потрапила під удар. Загарбників попереджали, що усі транспортні артерії перебувають під вогневим контролем ЗСУ.
росіяни вперто намагаються відремонтувати мости
окупанти відчайдушно намагаються "усе налагодити та запустити" та пересувати техніку. "Це нагадує впертість, але їм нічого не вдається", – сказав Хлань.
На думку військового, росіяни можуть спробувати побудувати якісь переправи через Дніпро. Однак це неможливо через потужну течію.
Будемо дивитися на плани окупантів. Але сьогодні в окупованому Херсоні вони шукають будь-які плавзасоби та ретельно їх приховують. Це свідчить про те, що вони шукають термінові шляхи відходу, аби тікати, коли ЗСУ впритул підійдуть до Херсона,
– наголосив він.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- ЗСУ суттєво пошкодили стратегічно важливі мости біля окупованого Херсона. Однак росіяни продовжують намагатися переправляти техніку на правий берег Дніпра.
- За даними ОК "Південь", українська авіація атакувала опорний пункт росіян поблизу Іванівки. Ракетно-зенітним підрозділам вдалося знищити 2 одиниці броньованої техніки ворога та ліквідувати 10 російських окупантів.
- Колаборантів на Херсонщині активно замінюють росіянами. Так, фсб хоче повністю захопити владу в області.
- Напередодні Дня Незалежності України окупанти влаштовують масові обшуки. Вони чекають акцій від сил опору.
- Загарбники не готові до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Вони вже вчетверте перенесли дату голосування.
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