Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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За словами Соболевського, на Херсонщині очікується посилення фільтраційних заходів напередодні Дня Незалежності України.

Окупанти дуже нервують, чекають на акції з боку сил опору. Обшуки та перевірки йдуть фактично по всій території області. Стандартно шукають зброю, особливо перевіряють телефони та комп'ютерну техніку – шукають сліди комунікацій із СБУ та ЗСУ,
– додав він.

Перший заступник голови Херсонської облради закликав українців бути обережними та пам'ятати про власну безпеку.

Окупанти проводять перепис населення на Херсонщині

Раніше депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що росіяни влаштовують перепис населення, кожен раз прикриваючись різною метою. До того ж вони це роблять не лише в Херсоні, а й в окупованих селах області.

"Спочатку казали, що це обов'язково треба зробити за запитом ООН. Потім казали: це для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Згодом примусили міського голову Херсона Ігоря Колихаєва говорити, що перепис потрібен для підготовки до опалювального сезону", – зазначив депутат.

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