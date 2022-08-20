Формування добровольчих батальйонів відбувається в кількох регіонах росії. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни у звіті за 19 серпня.

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росія розгорне добровольчі батальйони на Півдні

Зокрема, Хабаровський крайовий батальйон зв'язку "Барон Корф" підтримуватиме розгортання російських польових постів у Херсонській області. Окрім того, він забезпечуватиме командування й управління новим 3-м російським армійським корпусом – підрозділом, який ще формується.

Це вказує на те, що Кремль, ймовірно, розгорне багато своїх нових добровольчих підрозділів у Херсоні та на півдні України,

– мовиться в повідомленні.

За даними росЗМІ, підрозділ батальйону "Вятка" Кіровської області прибув до України. В Інституті вважають, що добровольці навряд чи зможуть створити значну бойову міць.

У росії продовжують формувати добровольчі загони. Військовий комісаріат Кабардино-Балкарської Республіки 18 серпня оголосив про проведення набору в добровольчий полк "Кабардино-Балкарія". Тим часом у Ростовській області формується козацька добровольча бригада "Дон", а в Пермській області – "Парма".

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