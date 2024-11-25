Недавно Украина нанесла мощный удар по Курской области с помощью ракет Storm Shadow, таким образом уничтожив сотни северокорейских и российских солдат на территории агрессора, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери оккупантов по состоянию на 25 ноября

  • личного состава – 732350 (+1610) человек,
  • танков – 9429 (+6),
  • боевых бронированных машин – 19236 (+27),
  • артиллерийских систем – 20787 (+22),
  • РСЗО – 1254 (+0),
  • средства ПВО – 1004 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19480 (+114),
  • крылатые ракеты – 2764 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29948 (+84),
  • специальная техника – 3681 (+2)

Потери оккупантов по состоянию на 25 ноября / Фото Генштаб