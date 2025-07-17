Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

Смотрите также У России не прошел прорыв на Востоке и Сумщине: в ЦПИ оценили ситуацию на фронте

Сколько солдат теряет Россия?

По данным, которые получил проект, по состоянию на 1 июня 2025 года по меньшей мере 8 625 военных 41-й общевойсковой армии России погибли во время войны против Украины. Еще 10 491 считается пропавшим без вести, а 7 846 – дезертиры.

Наибольшие потери понесла 74-я мотострелковая бригада из Кемеровской области. В них погибло около 2 500 солдат, почти 3 тысячи пропали без вести и такое же количество в розыске.

Если исходить из довоенной численности мотострелковых бригад ВС России (около 3500 человек), 74-я бригада только по этим категориям, без учета военнопленных и раненых, сменила два полных состава,

– говорится в сообщении.

"Хочу жить" добавили, что все эти потери армия понесла преимущественно в районе Покровска, Донецкой области. Особенно высокий процент дезертиров отмечают среди мобилизованных заключенных.

К слову, часть из российских военнопленных, которые вернулись домой, без реабилитации или отпуска снова бросают на войну.