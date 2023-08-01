Об этом сообщил представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли на заседании Совбеза ООН, информирует 24 Канал. По его словам, Россия отправляет насмерть тысячи своих молодых людей.

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Россия потеряла в Украине более 200 тысяч солдат

Как рассказал Экерсли, в войне России против Украины есть только один агрессор, а оккупанты постоянно атакуют украинскую инфраструктуру и ответственны за многочисленные военные преступления.

И это Россия отправляет насмерть тысячи своих молодых людей. По оценкам, более 200 тысяч российских солдат были убиты или ранены в Украине. Единственный путь к установившемуся миру для президента Путина – это прекратить свое незаконное вторжение,

– заявил Экерсли.

Колоссальные потери россиян на фронте

По состоянию на 1 августа ВСУ уже уничтожили 246 690 российских бойцов. Так, только за минувшие сутки страна-террористка потеряла еще 500 захватчиков. Потери в технике:

танков – 4216 (+5),

боевых бронированных машин – 8205 (+17),

артиллерийских систем – 4839 (+23),

РСЗО – 699 (+0),

средств ПВО – 462 (+2),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 311 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),

крылатых ракет – 1347 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7324 (+32),

специальной техники – 718 (+3).

Кроме этого, по данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов и 5 районов сосредоточения личного состава врага.