В общей сложности потери оккупантов уже достигли 245 700 человек. Однако окончательные данные еще уточняются.

Обратите внимание ВСУ уничтожили более 2 рот россиян и 8 вражеских складов на Таврическом направлении

Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ

танков – 4205 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 8178 (+11) ед,

артиллерийских систем – 4795 (+9) ед,

РСЗО – 698 (+0) ед,

средств ПВО – 459 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 311 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4),

крылатых ракет – 1347 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед,

специальной техники – 711 (+1).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят мощные потери оккупантам