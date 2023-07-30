В общей сложности потери оккупантов уже достигли 245 700 человек. Однако окончательные данные еще уточняются.
Обратите внимание ВСУ уничтожили более 2 рот россиян и 8 вражеских складов на Таврическом направлении
Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ
- танков – 4205 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 8178 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 4795 (+9) ед,
- РСЗО – 698 (+0) ед,
- средств ПВО – 459 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4),
- крылатых ракет – 1347 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед,
- специальной техники – 711 (+1).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят мощные потери оккупантам
- На Таврическом направлении продолжается работа. ВСУ системно выбивают врага и имеют успех.
- Так, недавно удалось уничтожить 2 танка, 4 ББМ, пушку Д-20, БпЛА Supercam, БпЛА Zala, БпЛА "Эленор", пушку 2А36 "Гиацинт-Б", автомобильную технику.
- В Генштабе ВСУ сообщали, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один состав боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.