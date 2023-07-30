Загалом втрати окупантів вже сягнули 245 700 осіб. Однак остаточні дані ще уточнюються.
Зверніть увагу ЗСУ знищили понад 2 роти росіян та 8 ворожих складів на Таврійському напрямку
Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ
- танків – 4205 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 8178 (+11) од,
- артилерійських систем – 4795 (+9) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засобів ППО – 459 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28) од,
- спеціальної техніки – 711 (+1).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають потужних втрат окупантам
- На Таврійському напрямку триває робота. ЗСУ системно вибивають ворога і мають певний успіх.
- Так, нещодавно вдалося знищити 2 танки, 4 ББМ, гармату Д-20, БпЛА Supercam, БпЛА Zala, БпЛА "Еленор", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", автомобільну техніку.
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.