Об этом сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm. По словам Комахидзе, оккупант "из окопа ушел" в известном направлении.
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Что известно о захватчике
О гибели сержанта Александра Наумова из поселка Елисенваара сообщил глава Карелии. Комахидзе говорит, что оккупант "не заслуживает особого внимания, кроме своего возраста".
Только на россии 44-летний мужики "от хорошей жизни" могут выглядеть, как 70-летние затасканные старики,
– написал Комахидзе.
Соцсети погибшего оккупанта / Фото OSINT Georgia
Известно, что захватчик в 1997-2000 годах служил в 201 военной базе в Таджикистане. Впоследствии работал в местном лесничестве, был "любителем-ихтиологом".
Стоит отметить, что оккупант проехал более двух тысяч километров, чтобы погибнуть в Украине.
Где расположен поселок Елисенваара: смотрите на карте
Потери россиян по состоянию на 23 декабря
Потери России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч солдат. Более того, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 550 оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли:
- танков – 3005 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 5986 (+5) единиц;
- артиллерийских систем – 1984 (+6) единицы;
- РСЗО – 414 (+1) единиц;
- средств ПВО – 212 (+0) единиц;
- самолетов – 283 (+0) единицы;
- вертолетов – 267 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5) единиц;
- крылатых ракет – 653 (+0) единицы;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4622 (+7) единицы;
- специальной техники – 178 (+0) единиц.