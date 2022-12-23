Об этом сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm. По словам Комахидзе, оккупант "из окопа ушел" в известном направлении.

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Что известно о захватчике

О гибели сержанта Александра Наумова из поселка Елисенваара сообщил глава Карелии. Комахидзе говорит, что оккупант "не заслуживает особого внимания, кроме своего возраста".

Только на россии 44-летний мужики "от хорошей жизни" могут выглядеть, как 70-летние затасканные старики,

– написал Комахидзе.

Соцсети погибшего оккупанта / Фото OSINT Georgia

Известно, что захватчик в 1997-2000 годах служил в 201 военной базе в Таджикистане. Впоследствии работал в местном лесничестве, был "любителем-ихтиологом".

Стоит отметить, что оккупант проехал более двух тысяч километров, чтобы погибнуть в Украине.

Где расположен поселок Елисенваара: смотрите на карте

Потери россиян по состоянию на 23 декабря

Потери России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч солдат. Более того, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 550 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли: