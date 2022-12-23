Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. За словами Комахідзе, окупант "з окопа пішов" у відомому напрямку.
До теми На війні в Україні ліквідували окупанта, який зустрічався з українкою
Що відомо про загарбника
Про загибель сержанта Олександра Наумова з селища Елісенваара повідомив глава Карелії. Комахідзе каже, що окупант "не заслуговує на особливу увагу, окрім свого віку".
Тільки на росії 44 мужики "від хорошого життя" можуть виглядати як 70-річні затаскані люди похилого віку,
– написав Комахідзе.
Соцмережі загиблого окупанта / Фото OSINT Georgia
Відомо, що загарбник у 1997-2000 роках служив у 201-й військовій базі в Таджикистані. Згодом працював у місцевому лісництві, був "любителем-іхтіологом".
Варто зазначити, що окупант проїхав понад дві тисячі кілометрів, аби загинути в Україні.
Де розташоване селище Елісенваара: дивіться на карті
Втрати росіян станом на 23 грудня
Втрати Росії у війні проти України вже перевалили позначку в 100 тисяч солдатів. Ба більше, за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 550 окупантів.
Крім того, росіяни втратили:
- танків – 3 005 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 986 (+5) одиниць;
- артилерійських систем – 1 984 (+6) одиниці;
- РСЗВ – 414 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 212 (+0) одиниць;
- літаків – 283 (+0) одиниці;
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 698 (+5) одиниць;
- крилатих ракет – 653 (+0) одиниці;
- кораблів/катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 622 (+7) одиниці;
- спеціальної техніки – 178 (+0) одиниць.