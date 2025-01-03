В 2024 году Россия понесла рекордные потери. В войне в Украине погибли и получили ранения более 420 тысяч захватчиков. В первые дни нового года Силы обороны взялись активно работать над увеличение этой цифры, передает 24 Канал.

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Прилет по россиянам в Донецкой области

Так, в сети появилось видео сильного взрыва и пожара. Этот мощный удар заявлен, как прилет по месту расположения оккупационного войска в Донецкой области.

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Еще на одном видео голос за кадром, который, вероятно, принадлежит оккупанту, жалуется на потери. "1 января сегодня. Х*хлы попали нам в дом. Сгорело все: вещи, броня... Вообще все", – рассказывает захватчик.

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На другом видео он признает, что уцелеть удалось только "подвалу".

К слову, недавно Силы обороны Украины нанесли удар по 810-й бригаде россиян в Курской области, вероятно, используя ракеты М30/М31 с HIMARS.