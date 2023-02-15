Так, "вторая армия мира" осталась без еще одной тяжелой огнеметной системы. ВСУ надежно защищают украинский народ от захватчиков.

Обратите внимание ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и разрушительный "Солнцепек"

ВСУ мощно уничтожили российский "Солнцепек"

На опубликованном видео можно увидеть, как наши мужественные защитники мощно ударили по вражескому "Солнцепеку".

Как стало известно, тяжелую огнеметную систему поджарила 72 бригада имени Черных Запорожцев. Это блестящая работа.

Важно! "Солнцепек" – это установка, предназначенная для выведения из строя легкобронированной техники. Она также способна разрушать здания объемными взрывами и поражать силы противника, которые дислоцируются в открытой местности или в фортификационных сооружениях.

Как ВСУ уничтожили "Солнцепек": смотрите видео

Актуальные потери оккупантов

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 690 оккупантов. Так, количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Потери врага в технике:

танков – 3290 (+4)

боевых бронированных машин – 6507 (+7)

артиллерийских систем – 2303 (+4)

РСЗО – 466 (+0)

средств ПВО – 236 (+2)

самолетов – 298 (+0)

вертолетов – 286 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)

крылатых ракет – 857 (+0)

кораблей и катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6)

специальной техники – 219 (+1)

Российским "Солнцепекам" не везет в Украине