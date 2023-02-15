Так, "вторая армия мира" осталась без еще одной тяжелой огнеметной системы. ВСУ надежно защищают украинский народ от захватчиков.
Обратите внимание ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и разрушительный "Солнцепек"
ВСУ мощно уничтожили российский "Солнцепек"
На опубликованном видео можно увидеть, как наши мужественные защитники мощно ударили по вражескому "Солнцепеку".
Как стало известно, тяжелую огнеметную систему поджарила 72 бригада имени Черных Запорожцев. Это блестящая работа.
Как ВСУ уничтожили "Солнцепек": смотрите видео
Актуальные потери оккупантов
За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 690 оккупантов. Так, количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Потери врага в технике:
- танков – 3290 (+4)
- боевых бронированных машин – 6507 (+7)
- артиллерийских систем – 2303 (+4)
- РСЗО – 466 (+0)
- средств ПВО – 236 (+2)
- самолетов – 298 (+0)
- вертолетов – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)
- крылатых ракет – 857 (+0)
- кораблей и катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6)
- специальной техники – 219 (+1)
Российским "Солнцепекам" не везет в Украине
- Еще в марте 2022 года бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали "порцию" трофеев. Среди них была российская тяжелая огнеметная система залпового огня TOС-1A "Солнцепек", что является усовершенствованной версией ТОС-1 "Буратино".
- В конце марта брошенные российские установки украшали украинские поля. Как оказалось, колонна шла на село на Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от "Солнцепёка" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали ВСУ.