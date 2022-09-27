Украинские защитники уничтожили вражескую технику 26 сентября. Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.

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Как ВСУ уничтожали технику россиян

26 сентября артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии россии.

Так, они наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 танка, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 боевых бронированных машин и 2 склада с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняют,
– отметили в ведомстве.

ВСУ уничтожили вражескую технику: смотрите видео

Актуальные потери россиян

По состоянию на 27 сентября ВСУ ликвидировали 57 750 оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 550 захватчиков.

В технике россияне понесли такие потери​:

  • танков – 2 306 (+16) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единица,
  • артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,
  • РСЗО – 331 (+1) единица,
  • средств ПВО – 175 (+3) единиц,
  • самолетов – 261 (+1) единица,
  • вертолетов – 224 единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7) единиц,
  • крылатых ракет – 241 единица,
  • кораблей/катеров – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,
  • специальной техники – 131 единица.

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