Украинские защитники уничтожили вражескую технику 26 сентября. Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.
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Как ВСУ уничтожали технику россиян
26 сентября артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии россии.
Так, они наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 танка, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 боевых бронированных машин и 2 склада с боеприпасами.
Окончательные потери врага уточняют,
– отметили в ведомстве.
ВСУ уничтожили вражескую технику: смотрите видео
Актуальные потери россиян
По состоянию на 27 сентября ВСУ ликвидировали 57 750 оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 550 захватчиков.
В технике россияне понесли такие потери:
- танков – 2 306 (+16) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единица,
- артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,
- РСЗО – 331 (+1) единица,
- средств ПВО – 175 (+3) единиц,
- самолетов – 261 (+1) единица,
- вертолетов – 224 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7) единиц,
- крылатых ракет – 241 единица,
- кораблей/катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,
- специальной техники – 131 единица.
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