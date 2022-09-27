Українські захисники знищили ворожу техніку 26 вересня. Про це повідомили у Командуванні морської піхоти.

Важливо На Півдні ЗСУ вдалося за день знищити три російські ЗРК "Панцир-С1" і 4 склади боєприпасів

Як ЗСУ знищували техніку росіян

26 вересня артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії росії.

Так, вони наносили вогневе ураження по загарбниках, внаслідок чого наші воїни знищили 2 танки, самохідну гаубицю "Мста – С", 2 бойові броньовані машини та 2 склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюють,

– зазначили у відомстві.

ЗСУ знищили ворожу техніку: дивіться відео

Актуальні втрати росіян

Станом на 27 вересня ЗСУ ліквідували 57 750 окупантів. Упродовж минулої доби наші захисники знищили 550 загарбників.

У техніці росіяни зазнали таких втрат:

танків – 2 306 (+16) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 881 (+24) одиниць,

артилерійських систем – 1 378 (+9) одиниць,

РСЗВ – 331 (+1) одиниць,

засоби ППО – 175 (+3) одиниці,

літаків – 261 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),

крилаті ракети – 241 одиницю,

кораблі /катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19) одиниць,

спеціальна техніка – 131 одиницю.

Варте уваги – Карта бойових дій за 27 вересня та нові здобутки ЗСУ: дивіться відео