Появились кадры с буксировкой техники. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
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ВСУ захватили новый трофей оккупантов
Украинские защитники забрали командно-штабную машину Р-149МА1. Она на базе БТР-80 является элементом автоматизированной системы управления войсками россии тактического звена.
К тому же, эта техника предназначена для обеспечения стабильного управления и связи на уровне бригады как во время движения, так и стоянки.
Кроме того, Р-149МА1 может использоваться в оперативной связи для обеспечения управления частями и соединениями войск в соответствии с принятым в определенное время тактическим применением войск.
Трофейная машина Р-149МА1 уже в ВСУ: смотрите видео
Потери врага
Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 53 850 оккупантов. За прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 200 российских военных.
Какую технику потеряли россияне:
- Танков – 2 193 (+13 за прошедшие сутки) единицы;
- боевых бронированных машин – 4682 (+17) единицы;
- артиллерийских систем – 1295 (+5) единиц;
- РСЗО – 311 (+0) единиц;
- средств ПВО – 167 (+0) единиц;
- самолетов – 250 (+4) единиц;
- вертолетов – 215 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0) единиц;
- крылатых ракет – 233 единицы;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21) единицы;
- специальной техники – 120 единиц (+0).
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