З’явилися кадри з буксируванням техніки. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

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ЗСУ захопили новий трофей окупантів

Українські захисники забрали командно-штабну машину Р-149МА1. Вона на базі БТР-80 є елементом автоматизованої системи управління військами росії тактичної ланки.

До того ж ця техніка призначена для забезпечення стабільного управління та зв’язку на рівні бригади як під час руху, так і стоянки.

Крім того, Р-149МА1 може використовуватися в оперативному зв’язку для забезпечення управління частинами та з’єднаннями військ відповідно до прийнятого в певний час тактичного застосування військ.

Трофейна машина Р-149МА1 вже у ЗСУ: дивіться відео

Втрати ворога

Збройні Сили України вже ліквідували 53 850 окупантів. За минулу добу відправити на той світ вдалося 200 російських військових.

Яку техніку втратили росіяни:

Танків – 2 193 (+13 за минулу добу) одиниці;

бойових броньованих машин – 4 682 (+17) одиниці;

артилерійських систем – 1 295 (+5) одиниць;

РСЗВ – 311 (+0) одиниць;

засобів ППО – 167 (+0) одиниць;

літаків – 250 (+4) одиниць;

гелікоптерів – 215 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) одиниць;

крилатих ракет – 233 одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21) одиниці;

спеціальної техніки – 120 одиниць (+0).

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