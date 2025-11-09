Просочились 170 тысяч оккупантов: Зеленский оценил потери России в Покровске
- Россия бросила 170 тысяч солдат на захват Покровска, но понесла значительные потери.
- Украинские военные продолжают противодействовать наступлению, а главнокомандующий Александр Сырский отметил о 30 тысячах убитых россиян в районе города.
В Покровске российская армия осуществляет ограниченные наступления, но не может захватить город из-за огромных потерь. За время пребывания оккупантов в Покровске количество ликвидированных россиян достигает десятков тысяч.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для The Guardian.
К теме Враг уже захватил бы участок на юге: в ВСУ назвали преимущество, благодаря которому Покровск стоит
Сколько россиян погибли на Покровском направлении?
Российские войска зашли в часть Покровска, больше всего оккупантов сосредоточено на востоке города. По словам президента Владимира Зеленского, Кремль серьезно решил захватить Покровск, а потому бросил туда около 170 тысяч солдат. Несмотря на это, Россия не имеет успехов в городе и действует ограниченно из-за потерь.
Украинский лидер сообщил, что только за октябрь в районе Покровска Россия потеряла 25 тысяч воинов, которые получили ранения. Эта цифра является рекордной.
Владимир Зеленский добавил, что Кремль не только ведет бои в Украине, но и начал "гибридную войну против Европы", сейчас он и "проверяет красные линии НАТО".
По словам президента, Россия вполне может открыть второй фронт против другой европейской страны до окончания войны в Украине:
Я считаю, что да. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно,
– сказал Зеленский.
Что говорят военные о ситуации в Покровске?
Россияне могут возобновить более сильные штурмы в Покровске, когда стянут в город резервы. Таким образом они хотят восстановить свое присутствие после потерь. Это мнение высказал военнослужащий ВСУ Александр Бабак в эфире 24 Канала. По его словам, благодаря контрдействиям Сил обороны россияне на долго не остаются в Покровске.
Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Покровск – это "сплошной укрепрайон". Защитники знают, где россияне продвигаются к городу, а потому могут им противодействовать. Сырский назвал цифру в 30 тысяч убитых россиян в районе города.
Враг пытается захватить Покровск: последние новости
Сейчас россияне планируют укрепить свою логистику и восстановить личный состав, чтобы усилить штурмы могут усилиться. Пока оккупанты могут только просачиваться в Покровск, переодеваясь в гражданскую одежду.
Силы обороны контролируют ситуацию в Покровске и Мирнограде. В населенных пунктах Донетчины проводится зачистка от врага, Силы обороны пытаются помешать накоплению оккупантов.
Военные подсчитали, что соотношение потерь россиян и украинцев в битве за Покровск составляет не менее 1 к 10, а возможно и 1 к 30. Защитники противодействуют врагу, имея технологическое преимущество.