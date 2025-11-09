Просочилися 170 тисяч окупантів: Зеленський оцінив втрати Росії в Покровську
- Росія кинула 170 тисяч солдатів на захоплення Покровська, але зазнала значних втрат.
- Українські військові продовжують протидіяти наступу, а головнокомандувач Олександр Сирський зазначив про 30 тисяч вбитих росіян у районі міста.
У Покровську російська армія здійснює обмежені наступи, але не може захопити місто через величезні втрати. За час перебування окупантів у Покровську кількість ліквідованих росіян сягає десятків тисяч.
Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для The Guardian.
До теми Ворог вже захопив би ділянку на півдні: у ЗСУ назвали перевагу, завдяки якій Покровськ стоїть
Скільки росіян загинули на Покровському напрямку?
Російські війська зайшли в частину Покровська, найбільше окупантів зосереджено на сході міста. За словами президента Володимира Зеленського, Кремль серйозно вирішив захопити Покровськ, а тому кинув туди близько 170 тисяч солдатів. Попри це, Росія не має успіхів у місті та діє обмежено через втрати.
Український лідер повідомив, що лише за жовтень в районі Покровська Росія втратила 25 тисяч вояків, які отримали поранення. Ця цифра є рекордною.
Володимир Зеленський додав, що Кремль не лише веде бої в Україні, але й почав "гібридну війну проти Європи", наразі він та "перевіряє червоні лінії НАТО".
За словами президента, Росія цілком може відкрити другий фронт проти іншої європейської країни до закінчення війни в Україні:
Я вважаю, що так. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно,
– сказав Зеленський.
Що кажуть військові про ситуацію в Покровську?
Росіяни можуть поновити сильніші штурми в Покровську, коли стягнуть до міста резерви. Таким чином вони хочуть поновити свою присутність після втрат. Цю думку висловив військовослужбовець ЗСУ Олександр Бабак в ефірі 24 Каналу. За його словами, завдяки контрдіям Сил оборони росіяни на довго не залишаються в Покровську.
Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Покровськ – це "суцільний укріпрайон". Захисники знають, де росіяни просуваються до міста, а тому можуть їм протидіяти. Сирський назвав цифру в 30 тисяч вбитих росіян в районі міста.
Ворог намагається захопити Покровськ: останні новини
Наразі росіяни планують укріпити свою логістику й поновити особовий склад, щоб посилити штурми можуть посилитися. Поки що окупанти можуть лише просочуватися в Покровськ, переодягаючись у цивільний одяг.
Сили оборони контролюють ситуацію в Покровську та Мирнограді. У населених пунктах Донеччини проводиться зачистка від ворога, Сили оборони намагаються завадити накопиченню окупантів.
Військові підрахували, що співвідношення втрат росіян та українців у битві за Покровськ становить щонайменше 1 до 10, а можливо й 1 до 30. Захисники протидіють ворогові, маючи технологічну перевагу.