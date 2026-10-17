В Украине в сентябре на 85 % возросло число погибших и раненых среди гражданского населения, – ООН

В сентябре 2026 года в Украине погибли не менее 328 мирных жителей, еще 2105 человек получили ранения. Общее число жертв выросло на 85 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Сколько гражданских лиц погибли и пострадали в сентябре?

В сентябре 2025 года в Украине подтвердили гибель 249 гражданских лиц и ранения еще 1068 человек. В то же время в сентябре 2026 года число жертв российских атак существенно возросло.

Гражданские лица гибли или получали ранения в 22 областях Украины и Киеве. Больше всего пострадавших зафиксировали в столице, Херсоне, Харькове, Сумах и Запорожье.

Особенно сложной была ситуация в Киеве: жертвы среди гражданского населения фиксировались в течение 22 из 30 дней сентября. По данным ООН, это чаще, чем в любой другой месяц с начала полномасштабного вторжения России.

Мониторинговая миссия также подтвердила гибель 18 гражданских лиц и ранения еще 44 человека на временно оккупированных Россией территориях в сентябре. В то же время фактическое количество пострадавших там может быть значительно выше, ведь из-за отсутствия доступа к этим районам проверить все сообщения об атаках сложно.

Какова ситуация с жертвами среди гражданского населения в октябре?

В октябре число жертв среди гражданского населения также оставалось высоким. Одним из самых трагических эпизодов стал российский удар по Прилукам Черниговской области: там погибли 22 мирных жителя, еще 45 человек были ранены.

ООН также зафиксировала атаки с большим количеством жертв в Краматорске 8 октября, Запорожье 10 октября и Луцке 14 октября.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль заявила, что первые две недели октября стали одними из самых смертоносных для гражданского населения за последние годы. По ее словам, всего за несколько дней российские атаки привели к инцидентам с большим количеством жертв в Харькове, Запорожье, Краматорске и Киеве.

Рост числа жертв совпал с усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы. В результате ударов повреждаются объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии, что приводит к аварийным отключениям света.

В частности, в ночь на 14 октября российские войска провели атаку на энергетические и тепловые объекты по всей стране. Под удар попали, в частности, три основные электростанции Киева. Из-за атаки около 600 тысяч человек в столице временно о остались без электричества.

В ММПЛУ предупреждают, что систематические удары по энергетической и тепловой инфраструктуре накануне холодов могут усугубить страдания гражданского населения. Перебои с электро- и теплоснабжением создают дополнительные риски для людей зимой.