Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, речь идет именно об уничтоженных оккупантах с 1 сентября 2022 года. С этого времени Россия начала использовать в Бахмуте зэков-наемников.

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Заявление Данилова о Бахмуте четко объясняет, почему Украина до сих пор дает бой российским оккупантам в самом городе и его окрестностях. Там удалось существенно снизить наступательный потенциал россиян, в частности – террористической "частной военной компании "Вагнера".

Какие были примерные потери Украины в Бахмуте

По понятным причинам Киев не обнародует подробную информацию о потерях среди Вооруженных Сил и других подразделений. В своем заявлении Данилов лишь отметил, что потери Украины в Бахмуте в 7,5 раза меньше.

Я так понимаю, что более 22 тысяч уничтоженных россиян – это потери убитыми. Сюда следует добавить еще 80 тысяч раненых. И тогда получится примерно та же цифра, какую подавали американцы. Потери Украины были в 7,5 раза меньше. Это – примерно 3 тысячи военных,

– рассказал Жданов.

Жданов прокомментировал потери России в Бахмуте: смотрите видео

Украинские защитники до сих пор продолжают уничтожать оккупантов как в самом Бахмуте, так и на флангах. Никто не будет сдавать ни сантиметра родной земли.

Заметьте! Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что Силы обороны Украины двигаются широким фронтом на Бахмутском направлении и имеют успехи. Защитники занимают господствующие высоты, а оккупанты находятся в обороне.

Потери России в войне против Украины: коротко