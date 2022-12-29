Похоронили Андрея 28 декабря на Аллее славы в Черновцах. Именно на похоронах защитника Украины все собравшиеся выполнили его последнюю волю.
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Последняя воля Героя
За несколько дней до своей гибели парень опубликовал видео, где на одном из похорон военного в США в его честь собравшиеся начали отжиматься. Он попросил сделать так и в его честь, если погибнет.
Если я погибну – сделайте так в мою честь,
– написал он.
Так что собратья и друзья Героя исполнили его желание. Все на похоронах отжимались в его честь.
На похоронах Андрея Бурчака исполнили его волю: видео
Что известно об Андрее Бурчаке
Андрей Бурчак был выпускником Черновицкого торгово-экономического института ДТЭУ, где и сообщили о его гибели. Он был невероятным мастером спорта Украины по стрельбе из лука и талантливым видеографом.
С первых дней войны он вместе со старшим братом встал на защиту Украины. А чтобы купить дрон – продал все свое профессиональное оборудование.
Верный, смелый, честный, бесстрашный товарищ, вытащивший 4 раненых собратьев из-под обстрелов, а сам погиб. Ни какими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе. Светлое воспоминание о мужественном защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах,
– написали на фейсбук-странице института.
Герои, отдавшие свою жизнь
- Недавно, 21 декабря, под Бахмутом погиб талантливый актер и украинский режиссер Олег Бобало. В 2012 году он получил грант Президента Украины как молодому деятелю в области кинематографии для производства игрового короткометражного фильма "Структура кофе или "Абзац" по мотивам рассказов Богдана Жолдака.
- Ранее, 19 декабря, во время минометных обстрелов погиб артист ансамбля имени Вирского Сергей Шкварченко.
- За Родину отдали жизнь также родные братья Виктор и Константин Кравченко из Черкасской области. Им было всего 24 и 26 лет, и они были единственными сыновьями у родителей.