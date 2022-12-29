Похоронили Андрея 28 декабря на Аллее славы в Черновцах. Именно на похоронах защитника Украины все собравшиеся выполнили его последнюю волю.

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Последняя воля Героя

За несколько дней до своей гибели парень опубликовал видео, где на одном из похорон военного в США в его честь собравшиеся начали отжиматься. Он попросил сделать так и в его честь, если погибнет.

Если я погибну – сделайте так в мою честь,

– написал он.

Так что собратья и друзья Героя исполнили его желание. Все на похоронах отжимались в его честь.

На похоронах Андрея Бурчака исполнили его волю: видео

Что известно об Андрее Бурчаке

Андрей Бурчак был выпускником Черновицкого торгово-экономического института ДТЭУ, где и сообщили о его гибели. Он был невероятным мастером спорта Украины по стрельбе из лука и талантливым видеографом.

С первых дней войны он вместе со старшим братом встал на защиту Украины. А чтобы купить дрон – продал все свое профессиональное оборудование.

Верный, смелый, честный, бесстрашный товарищ, вытащивший 4 раненых собратьев из-под обстрелов, а сам погиб. Ни какими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе. Светлое воспоминание о мужественном защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах,

– написали на фейсбук-странице института.

24 канал выражает соболезнования родным и близким Андрея Бурчака. Герои не погибают!

Герои, отдавшие свою жизнь