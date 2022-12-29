Поховали ж Андрія 28 грудня на Алеї слави у Чернівцях. Саме на похороні захисника України усі присутні виконали його останню волю.

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Остання воля Героя

За кілька днів до своєї загибелі хлопець опублікував відео, де на одному із похоронів військового у США в його честь присутні почали віджиматися. Тож він попросив зробити так і в його честь, якщо загине.

Якщо я загину – зробіть так на мою честь,

– написав він.

Тож побратими та друзі Героя виконали його бажання. Усі на похороні віджималися на його честь.

На похороні Андрія Бурчака виконали його волю: відео

Що відомо про Андрія Бурчака

Андрій Бурчак був випускником Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, де й повідомили про його загибель. Він був неймовірним майстром спорту України зі стрільби з луку та талановитим відеографом.

З перших днів війни він разом із старшим братом став на захист України. А щоб придбати дрон – продав все своє професійне обладнання.

Вірний, сміливий, чесний, безстрашний товариш, який витягнув 4 поранених побратимів з-під обстрілів, а сам загинув. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях,

– написали на фейсбук-сторінці інституту.

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Бурчака. Герої не вмирають!

Герої, які віддали своє життя