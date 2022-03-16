Именно столько денег нужно для восстановления страны. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметьте Зеленский и Шмигаль встретились с руководителями правительств Польши, Чехии и Словении

Чтобы восстановить страну, нужно 500 миллиардов долларов

Шмыгаль рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 15 марта озвучил в Киеве перспективы, которые обсуждались в Европейской комиссии.

"И конечно же, мы ожидаем поддержки с точки зрения финансирования восстановления Украины. А сегодня господин премьер уже говорил в присутствии Президента Украины, что каждая школа, каждый садик, каждое жилье украинцев будут восстановлены после окончания этой войны" – отметил премьер. ер.

По его словам, это месседж, который украинское правительство также гарантирует всем гражданам страны.

"И это очень важно, что наши партнеры это понимают, поддерживают эту стратегию. Мы призываем весь мир помочь завершить эту войну, наполнить фонды обновления нашего государства и восстановить. Мы благодарны за помощь и поддержку, которую десятки государств и миллионы людей по всему миру уже предоставляют Украине", – заявил премьер.

Шмигаль отметил, что в правительстве уже создана группа, которая занимается оценкой потерь для экономики в результате российской агрессии.

Предварительные расчеты говорят, что прямые единовременные потери для Украины составляют более 500 миллиардов долларов США. И это те средства, которые потребуются для восстановления. И путем средств репатриации российского государства, и путем средств наших партнеров,

– акцентировал премьер.

Кроме этого Шмыгаль добавил, что Украина будет работать над тем, чтобы средства и имущество России за рубежом арестовали. Украинское правительство верит, что страны-партнеры присоединятся к этому масштабному плану.

Смотрите обращение Дениса Шмыгаля: