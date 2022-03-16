Саме стільки грошей потрібно для відновлення країни. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Щоб відновити країну, потрібно 500 мільярдів доларів

Шмигаль розповів, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 15 березня озвучив у Києві ті перспективи, які обговорювалися в Європейській комісії.

"І звичайно ж, ми очікуємо на підтримку з точки зору фінансування відбудови України. А сьогодні пан прем'єр уже говорив у присутності Президента України, що кожна школа, кожен садок, кожне житло українців будуть відновлені після закінчення цієї війни" – зазначив прем'єр.

За його словами, це той меседж, який український уряд також гарантує всім громадянам країни.

"І це дуже важливо, що наші партнери це розуміють, підтримують цю стратегію. Ми закликаємо весь світ допомогти завершити цю війну, наповнити фонди відновлення нашої держави й відновити. Ми вдячні за допомогу і підтримку, яку десятки держав і мільйони людей по всьому світу вже надають Україні", – заявив прем'єр.

Шмигаль зауважив, що в уряді вже створили групу, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України становлять понад 500 мільярдів доларів США. І це ті кошти, які будуть потрібні для відновлення. І шляхом коштів репатріації російської держави, і шляхом коштів наших партнерів,

– акцентував прем'єр.

Окрім цього, Шмигаль додав, що Україна працюватиме над тим, аби кошти та майно Росії за кордоном арештували. Український уряд вірить, що країни-партнери долучаться до цього масштабного плану.

Дивіться звернення Дениса Шмигаля: