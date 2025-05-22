21 мая 2025 года ассоциация Memorial – International Volunteers for Ukraine подтвердила гибель двух граждан Италии, которые принимали участие в войне как добровольцы, передает 24 Канал со ссылкой на Torino Cronaca.

Смотрите также Вынуждены творить под прицелами: в Харькове вручили премию в честь убитой художницы Ники Кожушко

Итальянцы, погибших за Украину

35-летний Антонио Омар Дриди родом из Палермо, был официально признан погибшим после того, как с марта считался пропавшим без вести. Дриди жил в Германии и Австрии, прежде чем присоединиться к Интернациональному легиону в поддержку украинских сил. Точные обстоятельства его смерти не были обнародованы.

25-летний Мануэль Мамели с Селаргиуса (Кальяри), вероятно, погиб в результате атаки российских дронов в районе Покровска, который сейчас контролируется оккупантами. Тело бойца Интернационального легиона не нашли. Впрочем, собратья говорят, что он точно погиб.