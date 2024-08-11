Только за последние сутки россияне потеряли 1 220 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 590 920 солдат.

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Что известно о потерях врага

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли на фронте:

  • танков – 8 447 (+6);
  • боевых бронированных машин – 16 363 (+13);
  • артиллерийских систем – 16 663 (+58);
  • РСЗВ – 1 143 (+0);
  • средства ПВО – 918 (+0);
  • самолетов – 366 (+0);
  • вертолетов – 328 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13399 (+27);
  • крылатые ракеты – 2425 (+0);
  • корабли /катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 524 (+71);
  • специальная техника – 2 800 (+11).

Потери врага 11 августа 2024 года
Потери врага 11 августа 2024 года

Кстати, украинские военные подтвердили, что оккупанты за прошедшие сутки, 10 августа, потеряли вертолет Ка-52. Об этом накануне писали российские СМИ.