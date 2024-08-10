Речь идет о вертолете Ка-52. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
Интересно Это новая страница в истории войн, – эксперт о сбивании вертолетов дронами СБУ в Курской области
Россияне могли потерять еще один свой Ка-52
Российские "военные корреспонденты" сообщили о потере вертолета около 12:15. По предварительным данным, этот вертолет оккупантов могли сбить из переносного зенитного ракетного комплекса.
"Военлеты" знают, что без них не справятся. "Воелеты" борются,
– жалуются захватчики.
Где именно произошло поражение россияне не сообщают.
Что известно о вертолете Ка-52
- Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
- Этот самолет может нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух – воздух" или "воздух – земля". Сам Ка-52 имеет несколько модификаций.
- Максимальная дальность поражения вертолета составляет от 15 до 20 километров. Поэтому оккупанты активно применяют его на фронте.
- Стоит отметить, что этот самолет является дорогим для российской армии. Один такой вертолет стоит более 484 миллионов рублей.
К слову, источники 24 Канала сообщили, что FPV-дрон СБУ поразил вертолет врага в Курской области. По данным собеседника, это уникальные спецоперации в истории войн.
Ранее воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили еще один российский вертолет Ми-28. Кроме того, в Службе безопасности Украины пообещали, что имеют еще много сюрпризов для оккупантов.