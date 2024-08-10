Мовиться про вертоліт Ка-52. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Цікаво Це нова сторінка в історії воєн, – експерт про збиття вертольотів дронами СБУ у Курській області

Росіяни могли втратити ще один свій Ка-52

Російські "військові кореспонденти" повідомили про втрату гелікоптера близько 12:15. За попередніми даними, цей вертоліт окупантів могли збити з переносного зенітного ракетного комплексу.

"Воєнльоти" знають, що без них не впораються. "Воєнлети" борються,

– бідкаються загарбники.

Де саме сталося ураження росіяни не повідомляють.

Що відомо про вертоліт Ка-52 Ка-52 "Алігатор" – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Цей гелікоптер здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Цей літак може нести як протитанкові ракети, так і зброю типу "повітря – повітря" чи "повітря – земля". Сам Ка-52 має кілька модифікацій.

Максимальна дальність ураження гелікоптера становить від 15 до 20 кілометрів. Тому окупанти активно застосовують його на фронті.

Варто зазначити, що цей літак є дорогим для російської армії. Один такий гелікоптер коштує понад 484 мільйони рублів.

До слова, джерела 24 Каналу повідомили, що FPV-дрон СБУ вразив гелікоптер ворога в Курській області. За даними співрозмовника, це унікальні спецоперації в історії воєн.

Раніше воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили ще один російський вертоліт Мі-28. Окрім того, в Службі безпеки України пообіцяли, що мають ще багато сюрпризів для окупантів.