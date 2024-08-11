Тільки за останню добу росіяни втратили 1 220 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 590 920 солдатів.

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Що відомо про втрати ворога у техніці

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили на фронті:

танків – 8 447 (+6);

бойових броньованих машин – 16 363 (+13);

артилерійських систем – 16 663 (+58);

РСЗВ – 1 143 (+0);

засоби ППО – 918 (+0);

літаків – 366 (+0);

гелікоптерів – 328 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27);

крилаті ракети – 2 425 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71);

спеціальна техніка – 2 800 (+11).



Втрати ворога 11 серпня 2024 року

До речі, українські військові підтвердили, що окупанти протягом минулої доби, 10 серпня, втратили вертоліт Ка-52. Про це напередодні писали російські ЗМІ.