Полесские десантники нанесли потери морпехам 155 бригады России. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Украины.

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Россия несет потери

Украинские десантники продолжают показывать свое мастерство в уничтожении россиян в Курской области.

155 бригада морской пехоты, кладите в свои карманы семечки, пусть хотя бы, что-то полезное из вас получится,

– призвал один из десантников ️‍ 95 бригады ДШВ.

Там также отметили, что по имеющейся информации, подразделения 9 десантно-штурмовой роты этой бригады потеряли более 60 военнослужащих и были выведены на восстановление.

Ранее стало известно, что на направлении Боровой соотношение украинских и российских потерь составляет 1 к 12, что свидетельствует о колоссальных потерях россиян. 3-я ОШБр устойчиво держит позиции, а россияне постоянно меняют тактику, используя артиллерию и дроны для создания напряжения.