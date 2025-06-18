Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 18 июня 2025 года

  • Личного состава – около 1 007 160 (+1040),
  • танков – 10947 (+7),
  • боевых бронированных машин – 22845 (+31),
  • артиллерийских систем – 29265 (+37),
  • РСЗВ – 1420 (+1),
  • средств ПВО – 1187 (+0),
  • самолетов – 416 (+0),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),
  • крылатых ракет – 3369 (+23),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52312 (+137),
  • специальной техники – 3916 (+0).

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Втрати ворога на 18 червня 2025 рокуПотери врага на 18 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ