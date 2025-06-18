Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ уразили російський склад та три гармати: вибухове відео
Втрати ворога на 18 червня 2025 року
- Особового складу – близько 1 007 160 (+1040),
- танків – 10947 (+7),
- бойових броньованих машин – 22845 (+31),
- артилерійських систем – 29265 (+37),
- РСЗВ – 1420 (+1),
- засобів ППО – 1187 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),
- крилатих ракет – 3369 (+23),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137),
- спеціальної техніки – 3916 (+0).
Читайте також "Спустошено більшість складів": в ISW озвучили, коли Росія може вичерпати запаси танків
Втрати ворога на 18 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ