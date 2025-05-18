По состоянию на утро 18 мая потери врага уже превысили 973 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 18 мая 2025 года

  • Личного состава – около 973 730 (+1130),
  • танков – 10832 (+1),
  • боевых бронированных машин – 22557 (+4),
  • артиллерийских систем -27980 (+38),
  • РСЗВ – 1387 (+1),
  • средств ПВО – 1167 (+0),
  • самолетов – 372 (+0),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36385 (+107),
  • крылатых ракет – 3197 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0)
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48900 (+91),
  • специальной техники – 3892 (+0).

Втрати ворога на 18 травня 2025 рокуПотери врага на 18 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ