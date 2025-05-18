Станом на ранок 18 травня втрати ворога вже перевищили 973 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 18 травня 2025 року

Особового складу – близько 973 730 (+1130),

танків – 10832 (+1),

бойових броньованих машин – 22557 (+4),

артилерійських систем -27980 (+38),

РСЗВ – 1387 (+1),

засобів ППО – 1167 (+0),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107),

крилатих ракет – 3197 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0)

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91),

спеціальної техніки – 3892 (+0).

Втрати ворога на 18 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ