Станом на ранок 18 травня втрати ворога вже перевищили 973 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 18 травня 2025 року

  • Особового складу – близько 973 730 (+1130),
  • танків – 10832 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22557 (+4),
  • артилерійських систем -27980 (+38),
  • РСЗВ – 1387 (+1),
  • засобів ППО – 1167 (+0),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107),
  • крилатих ракет – 3197 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91),
  • спеціальної техніки – 3892 (+0).

Втрати ворога на 18 травня 2025 рокуВтрати ворога на 18 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ