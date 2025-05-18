Станом на ранок 18 травня втрати ворога вже перевищили 973 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 18 травня 2025 року
- Особового складу – близько 973 730 (+1130),
- танків – 10832 (+1),
- бойових броньованих машин – 22557 (+4),
- артилерійських систем -27980 (+38),
- РСЗВ – 1387 (+1),
- засобів ППО – 1167 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107),
- крилатих ракет – 3197 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91),
- спеціальної техніки – 3892 (+0).
Втрати ворога на 18 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ