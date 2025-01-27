С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 831 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 27 января 2025 года

Личного состава – около 831 620 (+1430),

танков – 9871 (+3),

боевых бронированных машин – 20561 (+12),

артиллерийских систем – 22339 (+16),

РСЗО – 1263 (+0),

средств ПВО – 1050 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23327 (+74),

крылатых ракет – 3053 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 35183 (+59),

специальной техники – 3716 (+1).

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Потери врага на 27 января / Инфографика Генштаба ВСУ