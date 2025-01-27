С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 831 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Силы обороны эффектно разбили вражескую штурмовую группу с бронетехникой в Донецкой области
Потери врага на 27 января 2025 года
- Личного состава – около 831 620 (+1430),
- танков – 9871 (+3),
- боевых бронированных машин – 20561 (+12),
- артиллерийских систем – 22339 (+16),
- РСЗО – 1263 (+0),
- средств ПВО – 1050 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23327 (+74),
- крылатых ракет – 3053 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 35183 (+59),
- специальной техники – 3716 (+1).
Читайте также "Игра в кальмара" с россиянами: дроны СБУ за неделю ликвидировали сотни оккупантов
Потери врага на 27 января / Инфографика Генштаба ВСУ