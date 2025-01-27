Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 831 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 27 січня 2025 року