Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 831 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 27 січня 2025 року

  • Особового складу – близько 831 620 (+1430),
  • танків – 9871 (+3),
  • бойових броньованих машин – 20561 (+12),
  • артилерійських систем – 22339 (+16),
  • РСЗВ – 1263 (+0),
  • засобів ППО – 1050 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),
  • крилатих ракет – 3053 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59),
  • спеціальної техніки – 3716 (+1).