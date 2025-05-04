С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 956 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 4 мая 2025 года

  • Личного состава – около 956 810 (+1340),
  • танков – 10758 (+11),
  • боевых бронированных машин – 22403 (+24),
  • артиллерийских систем – 27327 (+52),
  • РСЗО – 1376 (+1),
  • средств ПВО – 1155 (+1),
  • самолетов – 372 (+2),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34860 (+163),
  • крылатых ракет – 3196 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129),
  • специальной техники – 3870 (+0).

Потери врага на 4 мая 2025 годаПотери врага на 4 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь врага. В частности, по танкам, боевых бронированных машин, артиллерийские системы, средств ПВО, БПЛА, крылатых ракет и спецтехники.

Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.