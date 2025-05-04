С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 956 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 4 мая 2025 года
- Личного состава – около 956 810 (+1340),
- танков – 10758 (+11),
- боевых бронированных машин – 22403 (+24),
- артиллерийских систем – 27327 (+52),
- РСЗО – 1376 (+1),
- средств ПВО – 1155 (+1),
- самолетов – 372 (+2),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34860 (+163),
- крылатых ракет – 3196 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129),
- специальной техники – 3870 (+0).
Потери врага на 4 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Обратите внимание! В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь врага. В частности, по танкам, боевых бронированных машин, артиллерийские системы, средств ПВО, БПЛА, крылатых ракет и спецтехники.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.