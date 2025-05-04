Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 956 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 4 травня 2025 року
- Особового складу – близько 956 810 (+1340),
- танків – 10758 (+11),
- бойових броньованих машин – 22403 (+24),
- артилерійських систем – 27327 (+52),
- РСЗВ – 1376 (+1),
- засобів ППО – 1155 (+1),
- літаків – 372 (+2),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163),
- крилатих ракет – 3196 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129),
- спеціальної техніки – 3870 (+0).
Втрати ворога на 4 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зверніть увагу! У Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат ворога. Зокрема, щодо танків, бойових броньованих машин, артилерійські системи, засобів ППО, БпЛА, крилатих ракет і спецтехніки.
Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.