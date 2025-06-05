По состоянию на утро 5 июня общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 992 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 5 июня 2025 года

Личного состава – около 992 750 (+930),

танков – 10887 (+3),

боевых бронированных машин – 22680 (+2),

артиллерийских систем – 28750 (+39),

РСЗВ – 1406 (+4),

средств ПВО – 1177 (+1),

самолетов – 413 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 39019 (+95),

крылатых ракет – 3271 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 50812 (+82),

специальной техники – 3907 (+0).

Потери врага на 5 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ