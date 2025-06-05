Станом на ранок 5 червня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 992 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 5 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 992 750 (+930),
  • танків – 10887 (+3),
  • бойових броньованих машин – 22680 (+2),
  • артилерійських систем – 28750 (+39),
  • РСЗВ – 1406 (+4),
  • засобів ППО – 1177 (+1),
  • літаків – 413 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
  • крилатих ракет – 3271 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82),
  • спеціальної техніки – 3907 (+0).

Втрати ворога на 5 червня 2025 року

Втрати ворога на 5 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ