Станом на ранок 5 червня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 992 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 5 червня 2025 року

Особового складу – близько 992 750 (+930),

танків – 10887 (+3),

бойових броньованих машин – 22680 (+2),

артилерійських систем – 28750 (+39),

РСЗВ – 1406 (+4),

засобів ППО – 1177 (+1),

літаків – 413 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),

крилатих ракет – 3271 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82),

спеціальної техніки – 3907 (+0).

Втрати ворога на 5 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ