Станом на ранок 5 червня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 992 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 5 червня 2025 року
- Особового складу – близько 992 750 (+930),
- танків – 10887 (+3),
- бойових броньованих машин – 22680 (+2),
- артилерійських систем – 28750 (+39),
- РСЗВ – 1406 (+4),
- засобів ППО – 1177 (+1),
- літаків – 413 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
- крилатих ракет – 3271 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82),
- спеціальної техніки – 3907 (+0).
Втрати ворога на 5 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ