У противника также есть потери среди важной для него техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

  • Личного состава – около 1027540 (+1100) человек,
  • танков – 10995 (+3);
  • боевых бронированных машин – 22963 (+7);
  • артиллерийских систем – 29993 (+33);
  • РСЗВ – 1432 (+2);
  • средств ПВО – 1192 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 44058 (+233);
  • крылатых ракет – 3439 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54370 (+118);
  • специальной техники – 3927 (+2).


Потери врага на 7 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, недавно дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии России в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска, что в Донецкой области. Тогда на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.