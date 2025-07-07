У противника также есть потери среди важной для него техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- Личного состава – около 1027540 (+1100) человек,
- танков – 10995 (+3);
- боевых бронированных машин – 22963 (+7);
- артиллерийских систем – 29993 (+33);
- РСЗВ – 1432 (+2);
- средств ПВО – 1192 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 44058 (+233);
- крылатых ракет – 3439 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 54370 (+118);
- специальной техники – 3927 (+2).
Потери врага на 7 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, недавно дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии России в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска, что в Донецкой области. Тогда на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.