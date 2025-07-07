У противника також є втрати серед важливої для нього техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

Особового складу – близько 1027540 (+1100) осіб,

танків – 10995 (+3);

бойових броньованих машин – 22963 (+7);

артилерійських систем – 29993 (+33);

РСЗВ – 1432 (+2);

засобів ППО – 1192 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233);

крилатих ракет – 3439 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 54370 (+118);

спеціальної техніки – 3927 (+2).



Втрати ворога на 7 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, нещодавно дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії Росії у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька, що в Донецькій області. Тоді на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів і пожежа.