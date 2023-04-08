За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 570 захватчиков. Это ориентировочные цифры, ведь точный подсчет потерь российской армии усложняют активные боевые действия.
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Потери врага в технике
Кроме личного состава, оккупанты также теряют много военной техники в Украине. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали:
- танков – 3636 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 7020 (+4) единиц,
- артиллерийских систем – 2727 (+5) единиц,
- РСЗО – 533 (+0) единиц,
- средства ПВО – 282 (+1) единиц,
- самолетов – 307 (+1) единиц,
- вертолетов – 292 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7) единиц,
- крылатые ракеты – 911 (+0) единиц,
- корабли – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5599 (+12) единиц,
- специальная техника – 304 (+0) единиц.
Актуальная статистика потерь россиян / Инфографика Генштаб ВСУ
Какая ситуация на фронте: главное
- В Генштабе ВСУ доложили, что в течение суток 7 апреля противник нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, более 40 атак MLRS.
- Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на наступательных операциях на топорах Лимана, Бахмута, Авдеевке, Марьинке. За сутки 7 апреля украинские защитники отразили более 60 раз вражеских атак.
- На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усилили подготовку к эвакуации местных жителей на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым. В частности, враг организовал опрос местных жителей Мелитополя и Скадовска по поводу возможной эвакуации. Опрос проверяет наличие российского паспорта, места жительства и уровня образования. Оккупанты распространяют информацию, что принудительная эвакуация мирных жителей начнется в конце апреля.
- В течение суток 7 апреля Воздушные силы Украины нанесли 9 авиаударов по сосредоточению личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 1 российский истребитель Су-25 возле Марьинки. Враг также потерял 7 БПЛА, среди которых: 3 "Орланс", 3 "Ланцета" и 1 "Мерлин".
- Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 1 командный пункт, 2 концентрации живой силы и уничтожили 1 боеприпасов противника.