За минулу добу українські захисники знищили 570 загарбників. Зазначимо, що це орієнтовні цифри, адже точний підрахунок втрат російської армії ускладнюють активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці
Окрім особового складу, окупанти також втрачають багато військової техніки в Україні. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:
- танків – 3636 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 7020 (+4) одиниць,
- артилерійських систем – 2727 (+5) одиниць,
- РСЗВ – 533 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 282 (+1) одиниць,
- літаків – 307 (+1) одиниць,
- гелікоптерів – 292 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7) одиниць,
- крилаті ракети – 911 (+0) одиниць,
- кораблі – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка – 304 (+0) одиниць.
Актуальна статистика втрат росіян / Інфографіка Генштаб ЗСУ
Яка ситуація на фронті: головне
- У Генштабі ЗСУ доповіли, що протягом доби 7 квітня противник завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, понад 40 атак MLRS.
- Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на наступальних операціях на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар'їнки. За добу 7 квітня українські захисники відбили понад 60 разів ворожих атак.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилили підготовку до евакуації місцевих жителів на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, ворог організував опитування місцевих жителів Мелітополя та Скадовська щодо можливої евакуації. Опитування перевіряє наявність російського паспорта, місця проживання та рівня освіти. Окупанти поширюють інформацію, що примусова евакуація мирних жителів розпочнеться наприкінці квітня.
- Протягом доби 7 квітня Повітряні сили України завдали 9 авіаударів по зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українські захисники знищили 1 російський винищувач Су-25 біля Мар'їнки. Ворог також втратив 7 БПЛА, серед яких: 3 "Орланс", 3 "Ланцет" та 1 "Мерлін".
- Українські ракетні війська та артилерія уразили 1 командний пункт, 2 концентрації живої сили та знищили 1 склад боєприпасів противника.