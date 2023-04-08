За минулу добу українські захисники знищили 570 загарбників. Зазначимо, що це орієнтовні цифри, адже точний підрахунок втрат російської армії ускладнюють активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

Окрім особового складу, окупанти також втрачають багато військової техніки в Україні. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:

танків – 3636 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 7020 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 2727 (+5) одиниць,

РСЗВ – 533 (+0) одиниць,

засоби ППО – 282 (+1) одиниць,

літаків – 307 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 292 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7) одиниць,

крилаті ракети – 911 (+0) одиниць,

кораблі – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) одиниць,

спеціальна техніка – 304 (+0) одиниць.



Актуальна статистика втрат росіян / Інфографіка Генштаб ЗСУ

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