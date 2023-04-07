У п'ятницю, 7 квітня, у командування української армії зазначали, що ЗСУ за понад рік широкомасштабної війни ліквідували 177 тисяч ворожих загарбників. Водночас так звані "опозиційні" російські медіа нарахували й підтвердили смерті всього близько 20 тисяч вояків.
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Починають прозрівати
Хоча й цифра у 20 тисяч, очевидно, далека від дійсності, однак вона все одно є великою і свідчить про те, що "друга армія світу" скоро не матиме ким воювати.
До того ж варто враховувати той факт, що інформація, наведена у матеріалі одного з "ліберальних" видань, базується на даних про військових, особи та імена яких вдалось підтвердити.
19 688 смертей російських військових підтверджено за відкритими джерелами на 7 квітня. Плюс 1 665 за останні два тижні та 1 783 всього загинуло мобілізованих,
– написали у ЗМІ.
Окрім того, там зазначено, що невідомо, скільки саме загарбників зникли безвісти та потрапили в полон. Однак можна констатувати стовідсотково, що найбільше серед окупантів, які вирушили до Кобзона, є найманців та зеків з ПВК "Вагнера".
Власне, вони аже не перший місяць намагаються захопити Бахмут на Донеччині. Однак Збройні Сили тримають оборону міста та відступати не збираються.
Втрати Росії: останні новини
- Військовослужбовці 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" опублікували відео, як вони потужно б'ють по ворогу на Бахмутському напрямку. Зауважимо, що роблять вони це калібром 105 міліметрів та СПГ-9.
- Окрім того, військовий Збройних Сил України Євген Карась констатував, що резерви Росії не встигають поповнюватися через те, що тривалість існування окупанта на передовій дуже коротка.
- За його словами, щомісяця кремлівському військовому командуванню бракує від 30 до 40 тисяч військових. Тому ворогові зараз вкрай потрібен перепочинок.