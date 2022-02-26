Они несут масштабные потери. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Более того, у российских захватчиков заканчиваются запасы топлива и пищи.

Потери агрессора

Противник несет значительные потери. Так, по состоянию на 20:00 26 февраля среди ориентировочных потерь личного состава российских оккупантов:

более 3 000 человек;

примерно 1 00 танков;

почти 540 единиц бронетанковой техники;

15 пушек;

1 зенитно-ракетный комплекс "Бук";

16 самолетов;

18 вертолетов.

Победа будет за нами! Вместе победим,

– уверены в ВСУ.

Также российские оккупанты массово покидают свою технику и бегут.