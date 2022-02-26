Вони зазнають масштабних втрат. Про це повідомили у генштабі Збройних сил України.
Увага Росія атакувала українські міста: де відбулися бої
Ба більше, у російських загарбників закінчуються запаси палива та їжі.
Втрати агресора
Противник несе значні втрати. Так, станом на 20:00 26 лютого серед орієнтовних втрат особового складу російських окупантів:
- понад 3 000 осіб;
- приблизно 1 00 танків;
- майже 540 одиниць бронетанкової техніки;
- 15 гармат;
- 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук";
- 16 літаків;
- 18 вертольотів.
Перемога буде за нами! Разом переможемо,
– впевнені у ЗСУ.
Також російські окупанти масово покидають свою техніку та тікають.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.