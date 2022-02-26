Вони зазнають масштабних втрат. Про це повідомили у генштабі Збройних сил України.

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Ба більше, у російських загарбників закінчуються запаси палива та їжі.

Втрати агресора

Противник несе значні втрати. Так, станом на 20:00 26 лютого серед орієнтовних втрат особового складу російських окупантів:

понад 3 000 осіб;

приблизно 1 00 танків;

майже 540 одиниць бронетанкової техніки;

15 гармат;

1 зенітно-ракетний комплекс "Бук";

16 літаків;

18 вертольотів.

Перемога буде за нами! Разом переможемо,

– впевнені у ЗСУ.

Також російські окупанти масово покидають свою техніку та тікають.

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