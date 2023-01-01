Враг теряет солдат на Юге и Востоке и сохраняет присутствие в Беларуси: главное от Генштаба

У российских оккупантов огромные потери на Юге и Востоке. Там более 500 врагов выбыли с поля боя из-за ранений.

По состоянию на 6 утра 1 января россияне продолжают сохранять свое присутствие со стороны Беларуси. Также в нашем Генштабе объяснили, есть ли признаки формирования наступательных группировок врага.

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Что известно о безумных потерях врага

Российские оккупанты теряют на поле боя сотни единиц личного состава. Так, Генштаб ВСУ сообщил, что:

в течение последней недели в городскую больницу Беловодска, что на Луганщине, доставили ориентировочно 350 раненых оккупантов;

30 декабря 2022 года в Запорожье с поля боя выбыли до 160 раненых врагов.

Кроме того, наши военные уничтожили 10 единиц военной техники разных типов. Более того, точные данные относительно ликвидированных захватчиков уточняются.

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В последний день 2022 года российские оккупанты снова прибегли к террору мирного населения. Так, враги выпустили 31 ракету и 12 раз ударили авиацией, а также более 70 – из реактивной системы залпового огня.

К сожалению, в результате атак врага есть повреждения гражданской инфраструктуры Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

Кроме того, российские захватчики запустили 13 иранских ударных дронов-камикадзе. К счастью, их уничтожили наши Силы обороны Украины.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны,

– предупредили в Генштабе.

Также добавили, что наши военные отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Площадки, Белогоровки на Луганщине, а также Соледара, Бахмутского, Бахмута, Озаряновки, Марьинки и Победы на Донетчине.

Какая ситуация на разных направлениях

Российские захватчики продолжают атаковать Украину едва ли не по всем направлениям фронта. Так, по данным Генштаба Вооруженных Сил Украины:

на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы Бучки и Ясной Поляны Черниговской области; Нововасиловки, Винторовки, Уланового, Студенки, Ходиного, Горки, Искрисковщины, Краснополья на Сумщине и Уди, Стрелевой, Алисовки, Красного, Старицы, Гатище, Волчанская, Терновой и Екатериновки Харьковской области;

направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы Бучки и Ясной Поляны Черниговской области; Нововасиловки, Винторовки, Уланового, Студенки, Ходиного, Горки, Искрисковщины, Краснополья на Сумщине и Уди, Стрелевой, Алисовки, Красного, Старицы, Гатище, Волчанская, Терновой и Екатериновки Харьковской области; на Купянском направлении – под атаку попали Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянская в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области;

направлении – под атаку попали Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянская в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области; на Лиманском направлении – под огонь россиян попали Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области и Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области;

направлении – под огонь россиян попали Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области и Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области; на Бахмутском направлении – атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. В частности, говорится о Спирном, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Константиновке, Курдюмовке, Майорском и Нью-Йорке на Донетчине;

направлении – атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. В частности, говорится о Спирном, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Константиновке, Курдюмовке, Майорском и Нью-Йорке на Донетчине; на Авдеевском направлении под атаку россиян попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области;

направлении под атаку россиян попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском направлении – россияне не прекращают обстреливать Времовку, Великую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области;

направлении – россияне не прекращают обстреливать Времовку, Великую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области; на Запорожском направлении – враги попали в более чем 20 населенных пунктах. В частности, Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

К сожалению, Россия в Херсонском направлении продолжает терроризировать мирное население. Так, от атак пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

Ситуация на границе Беларуси, террор мирного населения и атака по врагу

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильна, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Также добавили, что российские захватчики:

ужесточили контрразведывательные мероприятия в Лимане Втором Харьковской области;

проводят розыск проукраинско настроенного населения.

Кроме того, наша авиация нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Более того, наши ракетчики и артиллеристы поразили:

пункт управления;

4 района сосредоточения живой силы;

пункт управления беспилотниками оккупантов.

В последний день 2022 года российская армия потеряла 760 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года, то есть с момента полномасштабного вторжения, враг потерял уже 106 тысяч 720 человек личного состава.