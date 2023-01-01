Враг теряет солдат на Юге и Востоке и сохраняет присутствие в Беларуси: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
У российских оккупантов огромные потери на Юге и Востоке. Там более 500 врагов выбыли с поля боя из-за ранений.
По состоянию на 6 утра 1 января россияне продолжают сохранять свое присутствие со стороны Беларуси. Также в нашем Генштабе объяснили, есть ли признаки формирования наступательных группировок врага.
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Что известно о безумных потерях врага
Российские оккупанты теряют на поле боя сотни единиц личного состава. Так, Генштаб ВСУ сообщил, что:
- в течение последней недели в городскую больницу Беловодска, что на Луганщине, доставили ориентировочно 350 раненых оккупантов;
- 30 декабря 2022 года в Запорожье с поля боя выбыли до 160 раненых врагов.
Кроме того, наши военные уничтожили 10 единиц военной техники разных типов. Более того, точные данные относительно ликвидированных захватчиков уточняются.
Россияне снова атаковали Украину: ВСУ сбили все "Шахиды"
В последний день 2022 года российские оккупанты снова прибегли к террору мирного населения. Так, враги выпустили 31 ракету и 12 раз ударили авиацией, а также более 70 – из реактивной системы залпового огня.
К сожалению, в результате атак врага есть повреждения гражданской инфраструктуры Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.
Кроме того, российские захватчики запустили 13 иранских ударных дронов-камикадзе. К счастью, их уничтожили наши Силы обороны Украины.
Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны,
– предупредили в Генштабе.
Также добавили, что наши военные отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Площадки, Белогоровки на Луганщине, а также Соледара, Бахмутского, Бахмута, Озаряновки, Марьинки и Победы на Донетчине.
Какая ситуация на разных направлениях
Российские захватчики продолжают атаковать Украину едва ли не по всем направлениям фронта. Так, по данным Генштаба Вооруженных Сил Украины:
- на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы Бучки и Ясной Поляны Черниговской области; Нововасиловки, Винторовки, Уланового, Студенки, Ходиного, Горки, Искрисковщины, Краснополья на Сумщине и Уди, Стрелевой, Алисовки, Красного, Старицы, Гатище, Волчанская, Терновой и Екатериновки Харьковской области;
- на Купянском направлении – под атаку попали Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянская в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области;
- на Лиманском направлении – под огонь россиян попали Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области и Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области;
- на Бахмутском направлении – атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. В частности, говорится о Спирном, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Константиновке, Курдюмовке, Майорском и Нью-Йорке на Донетчине;
- на Авдеевском направлении под атаку россиян попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области;
- на Новопавловском направлении – россияне не прекращают обстреливать Времовку, Великую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области;
- на Запорожском направлении – враги попали в более чем 20 населенных пунктах. В частности, Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.
К сожалению, Россия в Херсонском направлении продолжает терроризировать мирное население. Так, от атак пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.
Ситуация на границе Беларуси, террор мирного населения и атака по врагу
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильна, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Также добавили, что российские захватчики:
- ужесточили контрразведывательные мероприятия в Лимане Втором Харьковской области;
- проводят розыск проукраинско настроенного населения.
Кроме того, наша авиация нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Более того, наши ракетчики и артиллеристы поразили:
- пункт управления;
- 4 района сосредоточения живой силы;
- пункт управления беспилотниками оккупантов.