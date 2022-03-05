Потери врага колоссальны и мы не должны допустить пополнения его запасов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что российские захватчики понесли немало потерь в плане ресурсов. Поэтому сейчас важно не допустить пополнения запасов.

Анна Маляр заявила, что уже скоро потеря ресурсов уже скоро даст о себе знать. Однако эта ситуация еще раз доказывает, что у России был план мгновенного захвата Украины, который, к счастью, провалился.

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Враг будет искать горючее, будет искать продовольствие. И наша с вами задача на местах – не допустить пополнение этих ресурсов,

– подчеркнула Маляр.

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