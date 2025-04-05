Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Командир отряда БПЛА кадыровцев "Амур" ликвидирован

Ликвидацию "Амура" уже подтвердил командир спецподразделения "Ахмат". Однако когда именно погиб захватчик, Апти Алаудинов не уточнил.

Из открытых источников известно, что отряд, который возглавлял "Амур", использует в полномасштабной войне России против Украины FPV-дроны, в частности, на оптоволокне, дроны-камикадзе "Молния-2" и разведывательные Supercam.

Алаудинов неоднократно писал в телеграм-канале, что группа "Амура" действует в Курской области.

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